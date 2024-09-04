x
04 сентября 2024
|
последняя новость: 15:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 сентября 2024
|
04 сентября 2024
|
последняя новость: 15:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Допинг. Российскую бегунью дисквалифицировали на 10 лет и лишили олимпийской медали

время публикации: 04 сентября 2024 г., 14:32 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 14:38
Допинг. Российскую бегунью дисквалифицировали на 10 дет и лишили олимпийской медали
AP Photo/Andy Wong

3 августа Спортивный арбитраж в Лозанне принял решение о дисквалификации российской легкоатлетки Татьяны Томашовой на 10 лет за нарушение антидопинговых правил.

Спортсменка уже завершила карьеру.

В 2008 году Томашова была дисквалифицирована на 2 года и 9 месяцев.

В двух ее пробах, взятых летом 2012 года, были обнаружены анаболические стероиды.

Все результаты спортсменки в период с 21 июня 2012 года по 3 января 2015 года аннулируются. Таким образом, россиянка лишена серебряной медали Лондонской олимпиады в беге на 1500 метров.

Допинговая история этого забега интересна. Татьяна Томашова финишировала в Лондоне четвертой и стала серебряным призером после дисквалификации турчанок Аслы Альптекин и Гамзе Булут. Теперь после дисквалификации трех спортсменок, серебряным призером стала эфиопка Абеба Арегави, бронзовым - американка Шеннон Роубери.

Татьяна Томашова - двукратная чемпионка мира и серебряный призер Афинской олимпиады.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 августа 2024

Олимпиада. Афганский дзюдоист попался на допинге
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2024

Олимпиада. Иракский дзюдоист и женщина-боксер из Нигерии отстранены за допинг
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 июля 2024

Фигурное катание. Спортивный арбитраж отклонил апелляцию россиян
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 июня 2024

Легкая атлетика. Рекордсмен мира дисквалифицирован на 6 лет