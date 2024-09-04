Допинг. Российскую бегунью дисквалифицировали на 10 лет и лишили олимпийской медали

3 августа Спортивный арбитраж в Лозанне принял решение о дисквалификации российской легкоатлетки Татьяны Томашовой на 10 лет за нарушение антидопинговых правил.

Спортсменка уже завершила карьеру.

В 2008 году Томашова была дисквалифицирована на 2 года и 9 месяцев.

В двух ее пробах, взятых летом 2012 года, были обнаружены анаболические стероиды.

Все результаты спортсменки в период с 21 июня 2012 года по 3 января 2015 года аннулируются. Таким образом, россиянка лишена серебряной медали Лондонской олимпиады в беге на 1500 метров.

Допинговая история этого забега интересна. Татьяна Томашова финишировала в Лондоне четвертой и стала серебряным призером после дисквалификации турчанок Аслы Альптекин и Гамзе Булут. Теперь после дисквалификации трех спортсменок, серебряным призером стала эфиопка Абеба Арегави, бронзовым - американка Шеннон Роубери.

Татьяна Томашова - двукратная чемпионка мира и серебряный призер Афинской олимпиады.