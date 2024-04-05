Израильские фигуристы представили танец, посвященный заложникам, захваченным террористами

Во время показательных выступлений чемпионата Израиля по фигурному катанию, который проходит в Холоне, Шира Ихилов и Дмитрий Кравченко исполнили номер, посвященный израильтянам, захваченным террористами ХАМАС, сообщает "Исраэль а-Йом".

Шира Ихилов сказала, что многое на чемпионате было связано с заложниками, захваченными террористической группировкой ХАМАС.

Все участники соревнований носили желтые ленточки.

Шира Ихилов ранее выступала с Вадимом Давидовичем (двукратные чемпионы Израиля), Лораном Абекасисом и Владимиром Беликовым.