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Израильские фигуристы представили танец, посвященный заложникам, захваченным террористами

время публикации: 05 апреля 2024 г., 10:45 | последнее обновление: 05 апреля 2024 г., 10:45
Израильские фигуристы представили танец, посвященный заложникам, захваченным террористами
AP Photo/Martin Meissner

Во время показательных выступлений чемпионата Израиля по фигурному катанию, который проходит в Холоне, Шира Ихилов и Дмитрий Кравченко исполнили номер, посвященный израильтянам, захваченным террористами ХАМАС, сообщает "Исраэль а-Йом".

Шира Ихилов сказала, что многое на чемпионате было связано с заложниками, захваченными террористической группировкой ХАМАС.

Все участники соревнований носили желтые ленточки.

Шира Ихилов ранее выступала с Вадимом Давидовичем (двукратные чемпионы Израиля), Лораном Абекасисом и Владимиром Беликовым.

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