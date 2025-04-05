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Чемпионат Испании. "Эспаньол" победил в Мадриде

Футбол
Сенсации
время публикации: 05 апреля 2025 г., 13:42 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 13:42
Чемпионат Испании. "Эспаньол" победил в Мадриде
AP Photo/Manu Fernandez

В первом матче тридцатого тура чемпионата Испании "Эспаньол" в гостях разгромил "Райо Вальекано" 4:0.

"Эспаньол" не проигрывает в третьей игре подряд и выбрался из зоны вылета.

"Попугаи" победили в матче Ла Лиги, забив 4 гола, впервые с 2013 года. Это их третья победа с разницей в четыре мяча в элитном дивизионе в 21-м веке.

"Эспаньол" впервые с 2017 года в матче Примеро вел в счете с отрывом в два мяча после первого тайма.

В первые 16 минут матча отличились бывший защитник мадридских "Атдетико" и "Реала" Леандро Кабрера и арендованный у "Браги" Роерто Фернандес.

На 72-й минуте Хави Пуадо реализовал пенальти.

На 90-й минуте завершил разгром Пере Милья.

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