Чемпионат Испании. "Эспаньол" победил в Мадриде

В первом матче тридцатого тура чемпионата Испании "Эспаньол" в гостях разгромил "Райо Вальекано" 4:0.

"Эспаньол" не проигрывает в третьей игре подряд и выбрался из зоны вылета.

"Попугаи" победили в матче Ла Лиги, забив 4 гола, впервые с 2013 года. Это их третья победа с разницей в четыре мяча в элитном дивизионе в 21-м веке.

"Эспаньол" впервые с 2017 года в матче Примеро вел в счете с отрывом в два мяча после первого тайма.

В первые 16 минут матча отличились бывший защитник мадридских "Атдетико" и "Реала" Леандро Кабрера и арендованный у "Браги" Роерто Фернандес.

На 72-й минуте Хави Пуадо реализовал пенальти.

На 90-й минуте завершил разгром Пере Милья.