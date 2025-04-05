Достижение и травма Мусиалы. "Бавария" победила

В стартовом матче двадцать восьмого тура чемпионата Германии "Бавария" в гостях победила "Аугсбург" 3:1.

Отрыв лидера от "Байера" составляет 9 очков.

Прервалась 11-матчевая беспроигрышная серия "Аугсбурга".

"Аугсбург": Дамен, Цезигер, Гауэлеу, Матсима, Яннулис, Оньека (Бериша, 81), Якич, Вольф (Комюр, 81), Клод-Морис (Реджбечай, 61), Йенсен (Шлоттербек, 61),Эссенде (Титц, 74).

"Бавария": Урбиг, Станишич, Ким, Дайер, Лаймер, Пальинья, Киммих, Сане (Геррейру, 90+3), Мусиала (Мюллер, 54), Олисе (Гнабри, 67)Ю Кейн (Видович, 90+3).

На 24-й минуте Эссенде ворвался в штрафную и пробил. Рядом со штангой. На 30-й минуте Димитрис Яннулис обыграл Лаймера и сильно пробил в "девятку" 1:0.

На 42-й минуте Сане прострелил. Джамал Мусиала нанес удар. Мяч попал в защитника. Джамал сумел пробить в падении 1:1. Это 45-й гол Мусиалы в матчах Бундеслиги.

На 51-й минуте Урбиг парировал мяч после опасного удара Эссенде.

На 52-й минуте мяч после удара Олисе попал в перекладину.

Мусиала упал и держится за колено. Футболист получил травму.

На 59-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Арендованный у "Вольфсбурга" Седрик Цезигер сбил Гарри Кейна и получил вторую желтую карточку.

Через минуту Олисе навесил. Кейн головой отправил мяч под перекладину 1:2. На 66-й минуте Кейн нанес удар метров с 30. Дамен с трудом парировал мяч. На 88-й минуте Кейн выел Сане один на один. Тот переиграть вратаря не сумел.

На третьей минуте компенсированного времени Сане прострелил. Кристиан Матсима срезал мяч в свои ворота 1:3.