Чемпионат Италии. Израильтянин вышел на замену. "Дженоа" победил

В стартовом матче тридцать первого тура чемпионата Италии "Дженоа" победил "Удинезе" 1:0.

Израильский полузащитник Лиор Касса, арендованный генуэзцами у хайфского "Маккаби", вышел на замену на 83-й минуте.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в стартовом составе "Дженоа" и был заменен на 69-й минуте.

"Удинезе" проиграл третий матч подряд.

В первом тайме генуэзцы владели большим преимуществом (58% владения мячом, 7:1 по ударам, 3:0 по точным ударам).

Во втором тайме преимуществом владели гости. Но забить не сумели, а пропустили гол на 77-й минуте. Экубан простелил. Защитник неудачно прервал передачу. Арендованный у "Наполи" Алессандро Дзаноли добил мяч в сетку 1:0.