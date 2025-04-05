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Чемпионат Италии. Израильтянин вышел на замену. "Дженоа" победил

Футбол
время публикации: 05 апреля 2025 г., 13:00 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 13:10
Чемпионат Италии. Израильтянин вышел на замену. "Дженоа" победил
AP Photo/Luca Bruno

В стартовом матче тридцать первого тура чемпионата Италии "Дженоа" победил "Удинезе" 1:0.

Израильский полузащитник Лиор Касса, арендованный генуэзцами у хайфского "Маккаби", вышел на замену на 83-й минуте.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в стартовом составе "Дженоа" и был заменен на 69-й минуте.

"Удинезе" проиграл третий матч подряд.

В первом тайме генуэзцы владели большим преимуществом (58% владения мячом, 7:1 по ударам, 3:0 по точным ударам).

Во втором тайме преимуществом владели гости. Но забить не сумели, а пропустили гол на 77-й минуте. Экубан простелил. Защитник неудачно прервал передачу. Арендованный у "Наполи" Алессандро Дзаноли добил мяч в сетку 1:0.

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