Чемпионат Англии. "Арсенал" не смог обыграть "Эвертон"

В стартовом матче тридцать первого тура чемпионата Англии "Арсенал" в Ливерпуле сыграл вничью с "Эвертоном" 1:1.

На 2-й минуте ошибся голкипер "Эвертона", выйдя за пределы штрафной. Стерлинг бил метров с 10, но попал в защитника.

На 11-й минуте Райт едва не закрутил мяч ч углового в дальнюю "девятку". Защитник "Эвертона" вынес мяч из ворот.

На 16-й минуте могли забить хозяева, но помешали друг другу. Дукуре головой пробил. Мяч попал в нападающего "Эвертона".

На 34-й минуте "канониры" перехватили мяч на своей половине поля и провели быструю атаку. Троссар отправил мяч в дальний нижний угол 0:1.

На 42-й минуте Илиман Ндиайе реализовал пенальти 1:1.

На 64-й минуте Деклан Райс нанес сильный удар со штрафного. Пикфорд выручил "Эвертон".

В кнце матча Пикфорд совершил два сэйва после опаснейших ударов под перекладину Троссара и Мартинелли.