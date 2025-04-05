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Квалификация юношеского чемпионата Европы. Польки разгромили сборную Израиля

Футбол
время публикации: 05 апреля 2025 г., 15:24 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 15:24
Квалификация юношеского чемпионата Европы. Польки разгромили сборную Израиля
AP Photo/Manu Fernandez

Сборная Израиля потерпела второе поражение в отборочных матах женского юношеского чемпионата Европы по футболу (спортсменки до 19 лет).

В матче второго тура израильтянки проиграли сборной Польши 0:6.

Три гола были забиты в последние 10 минут матча.

Дважды отличилась Юлия Лангош. По одному голу забили Кинга Вырвас, Юлия Гутовська, Инез Сикора и Габриэла Левицька.

В этой же группе играют сборные Германии и Финляндии.

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