Квалификация юношеского чемпионата Европы. Польки разгромили сборную Израиля

Сборная Израиля потерпела второе поражение в отборочных матах женского юношеского чемпионата Европы по футболу (спортсменки до 19 лет).

В матче второго тура израильтянки проиграли сборной Польши 0:6.

Три гола были забиты в последние 10 минут матча.

Дважды отличилась Юлия Лангош. По одному голу забили Кинга Вырвас, Юлия Гутовська, Инез Сикора и Габриэла Левицька.

В этой же группе играют сборные Германии и Финляндии.