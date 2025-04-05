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Спорт

"Бостон" установил рекорд НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 05 апреля 2025 г., 12:32 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 12:32
"Бостон" установил рекорд НБА
AP Photo/Charles Krupa

В матче регулярного сезона НБА "Бостон Селтикс" победил "Финикс Санз" 123:103.

"Кельты" установили рекорд НБА по количеству точных трехочковых бросков за сезон.

В начале второй четверти Пэйтон Притчард забросил 1364-й дальний босок команды в сезоне.

Предыдущий рекорд установил "Голден Стэйт Уорриорз" в 2023 году.

Спорт
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