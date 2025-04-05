"Бостон" установил рекорд НБА
время публикации: 05 апреля 2025 г., 12:32 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 12:32
В матче регулярного сезона НБА "Бостон Селтикс" победил "Финикс Санз" 123:103.
"Кельты" установили рекорд НБА по количеству точных трехочковых бросков за сезон.
В начале второй четверти Пэйтон Притчард забросил 1364-й дальний босок команды в сезоне.
Предыдущий рекорд установил "Голден Стэйт Уорриорз" в 2023 году.
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