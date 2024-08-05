Олимпиада. Борьба. Американка Амит Элор, дочь израильтян, вышла в четвертьфинал
время публикации: 05 августа 2024 г., 17:36 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 17:42
В поединке 1/8 финала турнира по женской борьбе Парижской олимпиады американка Амит Элор (весовая категория до 68 кг) победила польку Викторию Холуй и вышла в четвертьфинал.
Амит Элор - дочь израильтян, эмигрировавших в США.
Она - двукратная чемпионка мира, двукратная победительница молодежных чемпионатов мира, трехкратная победительница юниорских чемпионатов мира.
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