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Олимпиада. Борьба. Американка Амит Элор, дочь израильтян, вышла в четвертьфинал

время публикации: 05 августа 2024 г., 17:36 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 17:42
Олимпиада. Борьба. Американка Амит Элор, дочь израильтян, вышла в четвертьфинал
AP Photo/Eugene Hoshiko

В поединке 1/8 финала турнира по женской борьбе Парижской олимпиады американка Амит Элор (весовая категория до 68 кг) победила польку Викторию Холуй и вышла в четвертьфинал.

Амит Элор - дочь израильтян, эмигрировавших в США.

Она - двукратная чемпионка мира, двукратная победительница молодежных чемпионатов мира, трехкратная победительница юниорских чемпионатов мира.

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