"Париж" сохранил лидерство. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 05 декабря 2024 г., 04:46 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 04:46
Завершился тринадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Париж", одержавший 10 побед.
"Маккаби" (4 победы) занимает 16-е место. Хуже выступают только "Альба" и "Виртус".
Монако (Франция) - Олимпиакос (Афины, Греция) 80:89
Милан (Италия) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 101:86
Виртус (Болонья, Италия) - Альба (Берлин, Германия) 88:90 (овертайм)
Основное время завершилось со счетом 78:78. Хозяева выиграли вторую половину матча 40:30.
Центровой "Альбы" Дэвид Маккормак сделал "дабл-дабл" (16 + 14 подборов + 4 перехвата).
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