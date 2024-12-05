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"Париж" сохранил лидерство. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 05 декабря 2024 г., 04:46 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 04:46
"Париж" сохранил лидерство. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/George Walker IV

Завершился тринадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Париж", одержавший 10 побед.

"Маккаби" (4 победы) занимает 16-е место. Хуже выступают только "Альба" и "Виртус".

Монако (Франция) - Олимпиакос (Афины, Греция) 80:89

Милан (Италия) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 101:86

Виртус (Болонья, Италия) - Альба (Берлин, Германия) 88:90 (овертайм)

Основное время завершилось со счетом 78:78. Хозяева выиграли вторую половину матча 40:30.

Центровой "Альбы" Дэвид Маккормак сделал "дабл-дабл" (16 + 14 подборов + 4 перехвата).

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