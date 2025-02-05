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Наказание "Маккаби" (Хайфа): снятие 1 очка, техническое поражение и штраф

Футбол
время публикации: 05 февраля 2025 г., 10:18 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 10:26
Наказание "Маккаби" (Хайфа): снятие 1 очка, техническое поражение и штраф
AP Photo/Denes Erdos

Достигнуто и утверждено соглашение между "Маккаби" (Хайфа) и Израильской футбольной ассоциацией, сообщает Ynet.

Клуб признал вину в срыве матча с тель-авивским "Маккаби".

"Маккаби" (Хайфа) будет лишен одного очка.

В сорванном матче "зеленым" зачтут техническое поражение 0:3.

После принятия решения хайфский "Маккаби" занимает третье место в Лиге Аль, набрав 41 очко.

У тель-авивского "Маккаби" 45 очков, у беэр-шевского "Апоэля" 47.

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