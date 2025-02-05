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Спорт

Умер известный футболист, игравший с Пеле и тренировавший Неймара

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 05 февраля 2025 г., 09:56 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 10:10
Умер известный футболист, игравший с Пеле и тренировавший Неймара
AP Photo/Andre Penner

3 февраля на 84-м году жизни умер известный футболист Антонио Лима душ Сантуш, сообщают бразильские СМИ.

"Джокер "Вилла Бельмиро" ("Вилла Бельмиро" - стадион "Сантоса") считается одним из самых универсальных бразильских футболистов.

Он был другом Пеле, с которым выступал в "Сантосе" и сборной Бразилии.

В составе "Сантоса" Антонио Лима шесть раз становился чемпионом штата Сан-Паулу, дважды выигрывал Кубок Либертадорес.

Антонио Лима мог сыграть на разных позициях в обороне и как опорный полузащитник. Он провел за "Сантос" около 700 матчей.

В составе сборной Бразилии он участвовал в чемпионате мира 1966 года.

Антонио Лима душ Сантуш также выступал за клубы "Жувентус" (Сан-Паулу), "Халиско" (Мексика), "Флуминенсе", "Тампа-Бей Раудиз", "Португеза Сантиста".

Он работал тренером юниорских и молодежных команд "Сантоса". У него тренировался Неймар в возрасте 13-14 лет.

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