Дубль Матета. Поражение "Манчестер Юнайтед". Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи двадцать четвертого тура чемпионата Англии. "Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл "Кристал Пэлас" 0:2.

Брентфорд - Тоттенхэм (Лондон) 0:2

На 29-й минуте после подачи углового Виталий Янельт поразил свои ворота.

На 87-й минуте гости вышли из-под прессинга и провели быструю контратаку. Папе Сарр получил мяч в штрафной и пробил в ближний угол 0:2.

Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас (Лондон) 0:2

"Манчестер Юнайтед" проиграл 7 из 13 домашних матчей чемпионата в этом сезоне, и пять из последних шести домашних.

На 7-й минуте после подачи углового хозяева могли открыть счет. После удара Коби Майну мяч попал в штангу.

В первом тайме "Манчестер Юнайтед" не нанес ни одного удара в створ ворот.

На 64-й минуте навес со штрафного. Муньос бьет головой. Мяч попадает в перекладину. Жан-Филипп Матета добил мяч в сетку 0:1. На 89-й минуте выход "два в один". Муньос отдал пас. Матета отправил мяч в пустой угол ворот 0:2. В 24 играх чемпионата француз забил 8 голов.