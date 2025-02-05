Шутаут Демко. Юбиляры "Анахайма". Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Ванкувер" разгромил "Колорадо" 3:0.

Ванкувер Кэнакс - Колорадо Эвеланш 3:0

Две результативные передачи сделал Филип Хронек.

Первый шутаут в 15 матчах сезона сделал Тэтчер Демко, отразивший 25 бросков. Его девятый шутаут в карьере в НХЛ.

Капитан "Ванкувера" Квинн Хьюз пропускал матч из-за травмы.

Анахайм Дакс - Даллас Старз 2:1

Джон Гибсон, проводивший 500-й матч за "Анахайм", сделал 26 сэйвов.Он первый голкипер "Дакс", сыгравший за клуб 500 матчей.

Защитник "Анахайма" Джейкоб Труба сыграл 800-й матч в НХЛ.

Нападающий "Анахайма" Мейсон Мактавиш сыграл 200-й матч в НХЛ.

Сан-Хосе Шаркс - Монреаль Канадиенз 3:4

Еврейский нападающий "акул" Люк Кунин отыграл 15 минут 20 секунд. Показатель 0.

Еврейский защитник "Сан-Хосе" Джейк Уолман сделал результативную передачу.

На 56-й минуте победный гол забил Джоэль Армия. В этот момент "Монреаль" играл в меньшинстве.