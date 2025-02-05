Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вашингтон" разгромил "Флориду" 6:3.

Питтсбург Пингвинз - Нью-Джерси Дэвилз 2:3 (буллиты)

На 35-й минуте гости вели в счете 2:0. Обе шайбы забил еврейский форвард "дьяволов" Джек Хьюз.

Победный буллит реализовал Тимо Майер.

Братья Джек и Люк Хьюз не забили буллиты в послематчевой серии.

Защитник "Питтсбурга" Мэтт Гжельчик сыграл 500-й матч в НХЛ.

Тампа-Бей Лайтнинг - Оттава Сенаторз 4:3

Прервалась пятиматчевая выигрышная серия "сенаторов".

Голкипер "Оттавы" Линус Ульмарк провел первый матч с 22 декабря. Он пропустил 18 игр из-за травмы.

Вашингтон Кэпиталз - Флорида Пантерз 6:3

Александр Овечкин забил гол в пустые ворота на последней секунде матча. Это его 878-й гол в НХЛ. В 19 сезоне в НХЛ он забил не менее 25 голов.

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 20 минут. Показатель 0.

Нью-Йорк Айлендерс - Вегас Голден Найтс 2:1

"Вегас" проиграл четвертый матч подряд.

"Островитяне" выиграли шестой домашний матч подряд.