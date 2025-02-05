НХЛ. Достижение "Виннипега". "Хет-трик" Нюландера. Удачное возвращение Гинтера. Рекорд Кейна

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Виннипег" разгромил "Каролину" 3:0.

Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерз 2:3 (овертайм)

Коннор Макдэвид набрал 3 (1 + 2) очка.

Еврейский форвард "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 20 минут 23 секунды. Показатель +1.

Виннипег Джетс - Каролина Хурикейнз 3:0

"Виннипег", лидирующий в Западной конференции, одержал седьмую победу подряд. Это третья семиматчевая победная серия "Джетс" в этом сезоне и седьмая "сухая" победа в этом сезоне.

Первый шутаут в 13 играх сезона совершил Эрик Комри.

Калгари Флэймз - Торонто Мейпл Лифс 3:6

Три шайбы забросил Вилиам Нюландер (Торонто).

Три результативные передачи сделал Остон Мэтьюз (Торонто). Он провел 600-й матч в НХЛ и установил клубный рекорд по результативности в первых 600 матчах в лиге (692 очка). .

Юта - Филадельфия Флайерз 3:2 (овертайм)

Гости вели в счете 1:0 и 2:1.

По 3 очка набрали 21-летний Дилан Гинтер (2 + 1) и Михаил Сергачев (1 + 2).

Победную шайбу Гинтер забил на последней секунде овертайма. Он вернулся после пропуска 12 игр (с 8 января) из-за травмы.

Сиэтл Кракен - Детройт Ред Уингз 4:5 (буллиты)

"Детройт" на 50-й минуте вел в счете 4:2.

Две шайбы забросил Шейн Райт (Сиэтл).

Единственный буллит в послематчевой серии (три попытки) реализовал Патрик Кейн. Это его 53-й реализованный буллит в НХЛ - рекорд лиги.

Второй раз в сезоне "Детройт" выигрывает семь игр подряд.