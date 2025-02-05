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Спорт

НХЛ. Шутаут Суэймана. Две результативные передачи Цукера. Достижение Флери

Хоккей
НХЛ
время публикации: 05 февраля 2025 г., 12:00 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 12:00
НХЛ. Шутаут Суэймана
AP Photo/Charles Krupa

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Бостон" разгромил "Миннесоту" 3:0.

Бостон Брюинз - Миннесота Уайлд 3:0

Две результативные передачи сделал Мэтью Пойтрас. Он сделал 7 результативных передач в 10 играх.

Еврейский голкипер "Бостона" Джереми Суэйман совершил шутаут, отразив 35 бросков. Это его третий шутаут в сезоне и 15-й - в НХЛ.

Голкипер "Миннесоты" Марк-Андре Флери провел 1044-й матч в НХЛ. Он сравнялся с Роберто Луонго и занимает второе место. Рекордсмен по количеству матчей среди вратарей Мартин Бродор (1266).

Баффало Сейбрз - Коламбус Блю Джекерс 3:2

"Баффало", занимающий последнее место в Восточной конференции, одержал четвертую победу подряд. Команда выиграла четыре игры подряд впервые с января 2023 года.

Алекс Так набрал 3 (2 + 1) очка.

Еврейский защитник "Коламбуса" Джордан Харрис отыграл 14 минут 24 секунды. Показатель 0.

Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер сделал 2 результативные передачи.

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