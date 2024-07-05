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Спорт

Евро 2024. Федерация футбола Турции опровергает информацию о дисквалификации Демираля

время публикации: 05 июля 2024 г., 13:32 | последнее обновление: 05 июля 2024 г., 13:32
Гол Демираля, после которого он продемонстрировал "волчий салют"
AP Photo/Thanassis Stavrakis

Федерация футбола Турции выступила с заявлением по делу защитника Мериха Демираля, отпраздновавшего второй гол в ворота австрийцев "волчьим салютом", знаком приветствия ультраправой турецкой группировки "Серые волки".

В заявлении говорится, что расследование УЕФА еще не завершено, а информация о двухматчевой дисквалификации не соответствует действительности.

В заявлении федерации говорится, что "есть время для защиты до утра 6 июля".

По сообщениям немецких и польских СМИ, завтра на четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу Нидерланды - Турция будет присутствовать президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган.

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