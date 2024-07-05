Евро 2024. Испанцы вырвали победу в матче с немцами на 119-й минуте и вышли в полуфинал

В Штутгарте состоялся первый четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. Испанцы в дополнительное время обыграли сборную Германии 2:1.

На матче присутствовали легендарные футболисты Оливер Кан, Карлес Пуйоль, Жерар Пике.

Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман (46, Начо), Кукурелья, Лапорт, Руис (102, Хоселу), Родри, Педри (8, Дани Ольмо), Ямаль (63, Ферран Торрес), Мората (79, Оярсабаль), Уильямс (79, Мерино).

Германия: Нойер, Рюдигер, Раум (57, Миттельштадт), Та (80, Мюллер), Киммих, Хаверц, Кроос, Мусиала, Сане (46, Вирц), Гюндоган (57, Фюлль круг), Джан (46, Андрих).

Матч начался довольно грубо. В первые пять минут троим испанцам оказывали медицинскую помощь. А на 8-й минуте Педри, получивший травму, был заменен. Наставник испанцев провел беседу с резервным арбитром.

На 13-й минуте Рюдигер снес перед своей штрафной Дани Ольмо и получил желтую карточку. Следующий матч сборной он пропускает. Ямаль опасно исполнил штрафной. мяч пролетел рядом со штангой. На 17-й минуте Руис из полукруга перед штрафной пробил чуть выше ворот.

На 21-й минуте хозяева создали первый опасный момент. Киммих навесил. Хаверц в высоком прыжке нанес удар головой. Симон мяч поймал. На 35-й минуте Хверц принял мяч на грани Штрафной и нанес удар с разворота. Симон мяч поймал.

Отдать кому-то предпочтение в первом тайме трудно. Соперники поочередно владели инициативой. Перспективные моменты были у обеих команд. При этом назвать их голевыми можно лишь с натяжкой.

На 47-й минуте Мората получил мяч в штрафной, но пробил мимо. Это первый голевой момент в матче.

На 51-й минуте Ямаль прострелил. Дани Ольмо пробил сходу метров с 15 0:1.

После пропущенного гола немцы старались много атаковать, но до опасных моментов дело доходило нечасто.

На 69-й минуте Андрих нанес сильный удар с линии штрафной. Симон отразил мяч, летевший в нижний угол. На 76-й минуте Фюллькруг пробил в падении. Мяч попал в штангу.

На 82-й минуте грубо ошибся Унаи Симон, подаривший мяч сопернику. Кай Хаверц подарком не воспользовался. Он перебросил мяч через вратаря и через ворота.

На 86-й минуте после навеса со штрафного Кай Хаверц пробил головой. Симон мяч парировал. На 89-й минуте Миттельштадт навесил на дальнюю штангу. Киммих головой сбросил мяч. Вирц сравнял счет 1:1.

Основное время завершилось вничью 1:1.

В конце основного времени испанцы попытались играть в не свойственной для себя манере - на удержание счета. За что были справедливо наказаны.

В дополнительное время больше атакуют испанцы. На 104-й минуте Оярсабаль опасно пробил. Рядом со штангой.

На 105-й минуте Вирц нанес опасный удар с линии штрафной. Немного неточно. На 117-й минуте Киммих навесид. Фюллькруг в падении пробил головой. Симон мяч парировал.

На 119-й минуте Ольмо навесил. Мерино головой отправил мяч в сетку 1:2. На 120-й минуте Ферран Торрес вышел один на один, пробил мимо Нойера и мимо ворот.

На последних секундах дополнительного времени Фюллькруг пробил головой. Рядом со штангой.

На шестой минуте, добавленной к добавленному времени был удален Карвахаль, грубо сыгравший против Мусиалы.