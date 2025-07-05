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Саудовский дзюдоист отказался пожать руку израильтянину

Скандалы в спорте
Дзюдо
время публикации: 05 июля 2025 г., 14:18 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 14:18
Саудовский дзюдоист отказался пожать руку израильтянину
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Таллинне проходит турнир по дзюдо серии European Open. Саудовец Салех Алюби (весовая категория до 60 кг) отказался пожать руку израильтянину, сообщает "Исраэль а-Йом".

В первой схватке он победил израильтянина Даниэля Штейна Падоа.

В четвертьфинале саудовец проиграл испанцу Педро Гомесу Льоренсу.

В этой весовой категории Йонатан Векслер вышел в финал. Его соперником в решающей схватке будет Педро Гомес Льоренс.

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