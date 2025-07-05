Саудовский дзюдоист отказался пожать руку израильтянину
время публикации: 05 июля 2025 г., 14:18 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 14:18
В Таллинне проходит турнир по дзюдо серии European Open. Саудовец Салех Алюби (весовая категория до 60 кг) отказался пожать руку израильтянину, сообщает "Исраэль а-Йом".
В первой схватке он победил израильтянина Даниэля Штейна Падоа.
В четвертьфинале саудовец проиграл испанцу Педро Гомесу Льоренсу.
В этой весовой категории Йонатан Векслер вышел в финал. Его соперником в решающей схватке будет Педро Гомес Льоренс.
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