Дин Давид продолжит карьеру в Японии

В ближайшие сутки нападающий сборной Израиля Дин Давид покинет тренировочный лагерь хайфского "Маккаби" в Венгрии и отправится в Японию, утверждает ONE.

Он продолжит карьеру в "Йокогама Маринос".

"Маккаби" получит за переход 1 миллион евро.

В 2023 году полузащитник хайфского "Маккаби" Нета Лави перешел в японский клуб "Гамба Осака", за который выступает до сих пор.