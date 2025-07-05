Дин Давид продолжит карьеру в Японии
время публикации: 05 июля 2025 г., 11:57 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 12:06
В ближайшие сутки нападающий сборной Израиля Дин Давид покинет тренировочный лагерь хайфского "Маккаби" в Венгрии и отправится в Японию, утверждает ONE.
Он продолжит карьеру в "Йокогама Маринос".
"Маккаби" получит за переход 1 миллион евро.
В 2023 году полузащитник хайфского "Маккаби" Нета Лави перешел в японский клуб "Гамба Осака", за который выступает до сих пор.
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