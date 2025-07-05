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Спорт

Победы немок и шведок. Результаты матчей чемпионата Европы по футболу

Футбол
время публикации: 05 июля 2025 г., 09:42 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 09:42
Победы немок и шведок. Результаты матчей чемпионата Европы по футболу
AP Photo/Alessandra Tarantino

В Швейцарии продолжается женский чемпионат Европы по футболу.

Дания - Швеция 0:1

Победный гол на 55-й минуте забила Филиппа Ангельдаль (Реал Мадрид).

Германия - Польша 2:0

Польки - дебютантки чемпионата.

Голы забили Юли Бранд (Лион) и Леа Шуллер (Бавария).

Спорт
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