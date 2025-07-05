Победы немок и шведок. Результаты матчей чемпионата Европы по футболу
время публикации: 05 июля 2025 г., 09:42 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 09:42
В Швейцарии продолжается женский чемпионат Европы по футболу.
Дания - Швеция 0:1
Победный гол на 55-й минуте забила Филиппа Ангельдаль (Реал Мадрид).
Германия - Польша 2:0
Польки - дебютантки чемпионата.
Голы забили Юли Бранд (Лион) и Леа Шуллер (Бавария).
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