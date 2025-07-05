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Спорт

Ига Швентек вышла в четвертый круг Уимблдона

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 05 июля 2025 г., 22:26 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 22:26
Ига Швентек вышла в четвертый круг Уимблдона
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Бывшая первая ракетка мира полька Ига Швентек вышла в 1/8 финала Уимблдона, разгромив американку Даниэль Коллинз 6:2, 6:3.

Американка Эмма Наварро одержала волевую победу над чешкой Барборой Крейчиковой 2:6, 6:3, 6:4.

Россиянка Мирра Андреева разгромила американку Хэйли Баптист 6:1, 6:3.

Елена Рыбакина (Казахстан) проиграла датчанке Кларе Таусон 6:7, 3:6. Украинка Даяна Ястремська уступила испанке Джессике Бузас Майнейро 1:6, 6:2, 3:6.

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