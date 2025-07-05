Ига Швентек вышла в четвертый круг Уимблдона
время публикации: 05 июля 2025 г., 22:26 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 22:26
Бывшая первая ракетка мира полька Ига Швентек вышла в 1/8 финала Уимблдона, разгромив американку Даниэль Коллинз 6:2, 6:3.
Американка Эмма Наварро одержала волевую победу над чешкой Барборой Крейчиковой 2:6, 6:3, 6:4.
Россиянка Мирра Андреева разгромила американку Хэйли Баптист 6:1, 6:3.
Елена Рыбакина (Казахстан) проиграла датчанке Кларе Таусон 6:7, 3:6. Украинка Даяна Ястремська уступила испанке Джессике Бузас Майнейро 1:6, 6:2, 3:6.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июля 2025