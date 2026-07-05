СМИ. Дисквалификацию Балогуна отменили по просьбе Трампа
время публикации: 05 июля 2026 г., 22:00 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 22:00
В заявлении ФИФА говорится, что дисциплинарный комитет пернесмотрел решение о дисквалификации Фоларина Балогуна.
В заявлении организации говорится, что дисквалификация Фоларина Балогуна заменена на испытательный срок один год.
Таким образом, лидер сборной США, удаленный в матче против боснийцев, сможет сыграть против бельгийцев.
Такое произошло впервые. Большинство экспертов и комментаторов назвали решение скандальным и постыдным.
Инсайдер Бен Джейкобс утверждает, что руководство ФИФА фактически отменило наказание американского нападающего по просьбе президента США Дональда Трампа.
Некоторые СМИ используют более расплывчатые формулировки "по просьбе администрации Трампа"
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