СМИ. Дисквалификацию Балогуна отменили по просьбе Трампа

В заявлении ФИФА говорится, что дисциплинарный комитет пернесмотрел решение о дисквалификации Фоларина Балогуна.

В заявлении организации говорится, что дисквалификация Фоларина Балогуна заменена на испытательный срок один год.

Таким образом, лидер сборной США, удаленный в матче против боснийцев, сможет сыграть против бельгийцев.

Такое произошло впервые. Большинство экспертов и комментаторов назвали решение скандальным и постыдным.

Инсайдер Бен Джейкобс утверждает, что руководство ФИФА фактически отменило наказание американского нападающего по просьбе президента США Дональда Трампа.

Некоторые СМИ используют более расплывчатые формулировки "по просьбе администрации Трампа"