x
05 июля 2026
|
последняя новость: 10:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 июля 2026
|
05 июля 2026
|
последняя новость: 10:40
05 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Килиан Мбаппе забил исторический гол

Футбол
Рекорды мира
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 05 июля 2026 г., 10:22 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 10:29
Килиан Мбаппе забил исторический гол
AP Photo/Matt Slocum

Французы вышли в четвертьфинал чемпионата мира, победив сборную Парагвая 1:0.

Единственный гол с пенальти забил Килиан Мбаппе.

По данным ФИФА, он - лучший бомбардир плэй-офф чемпионатов мира (11 голов).

Килиан Мбаппе стал первым футболистом, забившим голы в матчах 1/8 финала трех чемпионатов мира.

Гол в ворота сборной Парагвая стал 150-м голом французов в матчах чемпионатов мира.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июля 2026

Достижения сборной Парагвая в матче против французов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июля 2026

Французы победили сборную Парагвая и вышли в четвертьфинал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июля 2026

Марокканцы разгромили сборную Канады и вышли в четвертьфинал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июля 2026

Результаты 1/8 финала чемпионата мира. Предсказания Transfermarkt и ИИ