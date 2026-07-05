Килиан Мбаппе забил исторический гол
время публикации: 05 июля 2026 г., 10:22 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 10:29
Французы вышли в четвертьфинал чемпионата мира, победив сборную Парагвая 1:0.
Единственный гол с пенальти забил Килиан Мбаппе.
По данным ФИФА, он - лучший бомбардир плэй-офф чемпионатов мира (11 голов).
Килиан Мбаппе стал первым футболистом, забившим голы в матчах 1/8 финала трех чемпионатов мира.
Гол в ворота сборной Парагвая стал 150-м голом французов в матчах чемпионатов мира.
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