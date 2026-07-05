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Спорт

"Формула-1". Победителем Гран-при Великобритании стал Шарль Леклер

Формула-1
Сенсации
время публикации: 05 июля 2026 г., 20:56 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 21:04
"Формула-1". Победителем Гран-пр Великобритании стал Шарль Леклер
AP Photo/Morgan Harlow

Победителем Гран-при Великобритании - этапа чемпионата "Формулы-1" неожиданно стал пилот "Феррари" Шарль Леклер.

Вторым финишировал Джордж Расселл (Мерседес). Третьим - Льюис Хэмилтон (Феррари).

Андреа Кими Антонелли (Мерседес) мог выиграть гонку. Он уже обходил Леклера, когда произошла поломка подвески. Дополнительный ремонт и 16-е место.

Антонелли лидирует в общем зачете - 179 очков.

На втором месте Расселл (154), на третьем - Хэмилтон (147).

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