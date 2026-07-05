"Формула-1". Победителем Гран-при Великобритании стал Шарль Леклер

Победителем Гран-при Великобритании - этапа чемпионата "Формулы-1" неожиданно стал пилот "Феррари" Шарль Леклер.

Вторым финишировал Джордж Расселл (Мерседес). Третьим - Льюис Хэмилтон (Феррари).

Андреа Кими Антонелли (Мерседес) мог выиграть гонку. Он уже обходил Леклера, когда произошла поломка подвески. Дополнительный ремонт и 16-е место.

Антонелли лидирует в общем зачете - 179 очков.

На втором месте Расселл (154), на третьем - Хэмилтон (147).