"Формула-1". Победителем Гран-при Великобритании стал Шарль Леклер
время публикации: 05 июля 2026 г., 20:56 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 21:04
Победителем Гран-при Великобритании - этапа чемпионата "Формулы-1" неожиданно стал пилот "Феррари" Шарль Леклер.
Вторым финишировал Джордж Расселл (Мерседес). Третьим - Льюис Хэмилтон (Феррари).
Андреа Кими Антонелли (Мерседес) мог выиграть гонку. Он уже обходил Леклера, когда произошла поломка подвески. Дополнительный ремонт и 16-е место.
Антонелли лидирует в общем зачете - 179 очков.
На втором месте Расселл (154), на третьем - Хэмилтон (147).
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