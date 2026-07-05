Достижения сборной Парагвая в матче против французов
время публикации: 05 июля 2026 г., 09:46 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 09:46
Сборная Парагвая в 1/8 финала чемпионата мира по футболу проиграла французам 0:1.
Лучшим игроком матча был признан вратарь парагвайцев Орландо Хиль. Он совершил четыре сэйва и пропустил только с пенальти.
В двух матчах этого чемпионата парагвайцы продемонстрировали худшую точность передач в матче чемпионата мира (статистический сервис Opta. Статистика ведется с 1966 года). В матче против сборной Турции точность передач составила 53.9%, против французов 54.1.
В этой игре впервые с 1998 года (матч против сборной Нигерии) парагвайцы не получили ни одной карточки (ни желтой, ни красной) в матче чемпионате мира.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июля 2026