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Спорт

Достижения сборной Парагвая в матче против французов

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 05 июля 2026 г., 09:46 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 09:46
Достижения сборной Парагвая в матче против французов
AP Photo/Martin Meissner

Сборная Парагвая в 1/8 финала чемпионата мира по футболу проиграла французам 0:1.

Лучшим игроком матча был признан вратарь парагвайцев Орландо Хиль. Он совершил четыре сэйва и пропустил только с пенальти.

В двух матчах этого чемпионата парагвайцы продемонстрировали худшую точность передач в матче чемпионата мира (статистический сервис Opta. Статистика ведется с 1966 года). В матче против сборной Турции точность передач составила 53.9%, против французов 54.1.

В этой игре впервые с 1998 года (матч против сборной Нигерии) парагвайцы не получили ни одной карточки (ни желтой, ни красной) в матче чемпионате мира.

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