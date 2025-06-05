Финал Кубка Стэнли. "Эдмонтон" в овертайме победил "Флориду"
время публикации: 05 июня 2025 г., 07:58 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 07:58
В первом матче финала Кубка Стэнли "Эдмонтон Ойлерз" победил в овертайме "Флориду Пантерз" 4:3.
Две шайбы, в том числе победную забил Леон Драйзайтль.
Две шайбы забросил Сэм Беннетт (Флорида).
Еврейский защитник "Эдмонтона" Джейк Уолман сделал результативную передачу.
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