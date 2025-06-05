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Спорт

Финал Кубка Стэнли. "Эдмонтон" в овертайме победил "Флориду"

Хоккей
НХЛ
время публикации: 05 июня 2025 г., 07:58 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 07:58
Финал Кубка Стэнли. "Эдмонтон" в овертайме победил "Флориду"
AP Photo/Gareth Patterson

В первом матче финала Кубка Стэнли "Эдмонтон Ойлерз" победил в овертайме "Флориду Пантерз" 4:3.

Две шайбы, в том числе победную забил Леон Драйзайтль.

Две шайбы забросил Сэм Беннетт (Флорида).

Еврейский защитник "Эдмонтона" Джейк Уолман сделал результативную передачу.

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