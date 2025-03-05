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Спорт

Боец ММА Александр Емельяненко попал в больницу с травмой позвоночника

Смешанные единоборства
время публикации: 05 марта 2025 г., 16:33 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 16:33
Боец ММА Александр Емельяненко попал в больницу с травмой позвоночника
AP Photo

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко попал в больницу с травмой позвоночника, сообщает ТАСС.

Собеседник из команды Емельяненко сообщил агентству, что бойцу предстоит операция на межпозвоночных дисках. "Он выбыл на год, минимум на 10 месяцев".

29 марта в Минске должен был состояться бой Александр Емельяненко - Артем Тарасов.

43-летний боец одержал 29 побед в 39 боях.

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