Боец ММА Александр Емельяненко попал в больницу с травмой позвоночника
время публикации: 05 марта 2025 г., 16:33 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 16:33
Известный российский боец ММА Александр Емельяненко попал в больницу с травмой позвоночника, сообщает ТАСС.
Собеседник из команды Емельяненко сообщил агентству, что бойцу предстоит операция на межпозвоночных дисках. "Он выбыл на год, минимум на 10 месяцев".
29 марта в Минске должен был состояться бой Александр Емельяненко - Артем Тарасов.
43-летний боец одержал 29 побед в 39 боях.
Ссылки по теме