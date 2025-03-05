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Спорт

Умер легендарный российский борец

Знаменитые спортсмены
Вольная борьба
время публикации: 05 марта 2025 г., 10:15 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 10:15
Умер легендарный российский борец
AP Photo/David Guttenfelder

2 марта на 50-м году жизни умер легендарный российский борец (вольная борьба) Бувайсар Сайтиев, сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

Он умер в больнице в Москве.

Российские СМИ сообщали о разных версиях смерти легендарного спортсмена. В одних причиной смерти называется остановка сердца. "Газета. ру" сообщает, что Бувайсар Сайтиев выпал из окна квартиры.

Бувайсар Сайтиев - один из самых титулованных борцов вольного стиля, трехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы.

Он завершил спортивную карьеру в 2009 году.

В 2016-21 годах Бувайсар Сайтиев был депутатом государственной Думы.

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