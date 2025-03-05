НХЛ. Достижение Хедмана. Провал лидера. Две результативные передачи Люка Хьюза

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Тампа" разгромила "Коламбус" 6:2.

Филадельфия Флайерз - Калгари Флэймз 3:6

"Калгари" прервал серию из трех поражений.

Гости в первом периоде за 118 секунд забросили 3 шайбы (счет на 10-й минуте стал 0:3).

Два гола забил Коннор Зари (Калгари).

Защитник "огоньков" Кевин Баль сыграл 200-й матч в НХЛ.

Тампа Бей Лайтнинг - Коламбус Блю Джекетс 6:2

По 3 очка набрали Джейк Гюнцкль (2 + 1), Виктор Хедман (2 + 1) и Никита Кучеров (1 + 2). Хедман набрал 778 очков и вышел на 20-е место среди защитников по количеству очков.

Нью-Йорк Айлендерс - Виннипег Джетс 3:2

"Виннипег", лидер Западной конференции, потерпел третье поражение подряд.

Даллас Старз - Нью-Джерси Дэвилз 4:3

"Даллас" одержал шестую домашнюю победу подряд.

Победную шайбу Томас Харли забил за 5 секунд до финальной сирены.

Еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз сделал две результативные передачи. Его брат, лучший бомбардир команды Джек Хьюз пропускал матч из-за травмы, полученной в матче против "Вегаса".