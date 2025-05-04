После разгрома в дерби. Барак Бахар подал в отставку с поста главного тренера "Маккаби" (Хайфа)
время публикации: 04 мая 2025 г., 16:57 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 17:07
После разгромного поражения в дерби 1:5 в матче чемпионата Израиля подал в отставку главный тренер хайфского "Маккаби" Барак Бахар, сообщает Ynet.
Также уволен спортивный менеджер клуба Галь Альберман.
Барак Бахар плкидает команду немедленно. Галь Альберман доработает до конца сезона.
До конца чемпионата "Маккаби" будет тренировать тренер молодежной команды Итай Мордехай.
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