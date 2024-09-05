Арман Дюплантис обогнал бегуна, призера Парижской олимпиады

В Цюрихе состоялся необычный выставочный забег. Мировой рекордсмен и олимпийский чемпион в прыжках с шестом Арман Дюплантис обогнал призера Парижской олимпиады (бег на 400 метров с барьерами) Карстена Верхольма.

Шведский легкоатлет преодолел стометровку за 10.37 секунды.

Арман Дюплантис - двукратный олимпийский чемпион.

Карстен Верхольм - рекордсмен мира в беге на 400 метров с барьерами.