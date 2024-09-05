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Спорт

Умерла легкоатлетка, участница Парижской олимпиады, которую поджег бывший бой-френд

время публикации: 05 сентября 2024 г., 10:26 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 10:26
Умерла легкоатлетка, участница Парижской олимпиады, которую поджег бывший бой-френд
AP Photo, File

5 сентября в больнице умерла 33-летняя угандийская легкоатлетка Ребекка Чептегеи, сообщает ВВС.

1 сентября бывший бой-френд облил ее бензином и поджог. Спортсменка попала в больницу с тяжелыми обширными ожогами.

Ребекка Чептегеи специализировалась в беге на длинные дистанции и марафоне.

Она - участница чемпионата мира 2010 года и Парижской олимпиады.

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