Умерла легкоатлетка, участница Парижской олимпиады, которую поджег бывший бой-френд

5 сентября в больнице умерла 33-летняя угандийская легкоатлетка Ребекка Чептегеи, сообщает ВВС.

1 сентября бывший бой-френд облил ее бензином и поджог. Спортсменка попала в больницу с тяжелыми обширными ожогами.

Ребекка Чептегеи специализировалась в беге на длинные дистанции и марафоне.

Она - участница чемпионата мира 2010 года и Парижской олимпиады.