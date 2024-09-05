Корейцы сыграли вничью с палестинцами. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
время публикации: 05 сентября 2024 г., 16:20 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 16:20
Начался третий тур азиатского отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года.
Япония - Китай 7:0
Два гола забил Такуми Минамино (Монако). По разу отличились Ватару Эндо (Ливерпуль), Каору Митома (Брайтон энд Хоув), Такефуса Кубо (Реал Сосьедад), Дзунья Ито (Реймс) и Дазен Маэда (Селтик).
Австралия - Бахрейн 0:1
На 77-й минуте австралийцы остались в меньшинстве. Был удален Кусини Йенги (Портсмут).
На 89-й минуте гол в свои ворота забил Гарри Суттар (Шеффилд Юнайтед).
Южная Корея - Палестина 0:0
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