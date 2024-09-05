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Спорт

Корейцы сыграли вничью с палестинцами. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

время публикации: 05 сентября 2024 г., 16:20 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 16:20
Япония - Китай 7:0
AP Photo/Shuji Kajiyama

Начался третий тур азиатского отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года.

Япония - Китай 7:0

Два гола забил Такуми Минамино (Монако). По разу отличились Ватару Эндо (Ливерпуль), Каору Митома (Брайтон энд Хоув), Такефуса Кубо (Реал Сосьедад), Дзунья Ито (Реймс) и Дазен Маэда (Селтик).

Австралия - Бахрейн 0:1

На 77-й минуте австралийцы остались в меньшинстве. Был удален Кусини Йенги (Портсмут).

На 89-й минуте гол в свои ворота забил Гарри Суттар (Шеффилд Юнайтед).

Южная Корея - Палестина 0:0

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