Футбол. "Маккаби" арендовал у "Шахтера" игрока сборной Израиля

Защитник сборной Израиля Став Лемкин в этом сезоне будет играть в тель-авивском "Маккаби" на правах аренды, сообщает твиттер израильского клуба.

"Маккаби" арендовал футболиста у донецкого "Шахтера". Срок аренды - один сезон.

В 2023 году Став Лемкин перешел в донецкий "Шахтер" из тель-авивского "Апоэля".

В прошлом сезоне он сыграл за украинский клуб 4 матча.