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Спорт

Футбол. "Маккаби" арендовал у "Шахтера" игрока сборной Израиля

время публикации: 05 сентября 2024 г., 09:30 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 09:30
Футбол. "Маккаби" арендовал у "Шахтера" игрока сборной Израиля
AP Photo/Jeremias Gonzalez

Защитник сборной Израиля Став Лемкин в этом сезоне будет играть в тель-авивском "Маккаби" на правах аренды, сообщает твиттер израильского клуба.

"Маккаби" арендовал футболиста у донецкого "Шахтера". Срок аренды - один сезон.

В 2023 году Став Лемкин перешел в донецкий "Шахтер" из тель-авивского "Апоэля".

В прошлом сезоне он сыграл за украинский клуб 4 матча.

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