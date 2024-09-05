Футбол. "Маккаби" арендовал у "Шахтера" игрока сборной Израиля
время публикации: 05 сентября 2024 г., 09:30 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 09:30
Защитник сборной Израиля Став Лемкин в этом сезоне будет играть в тель-авивском "Маккаби" на правах аренды, сообщает твиттер израильского клуба.
"Маккаби" арендовал футболиста у донецкого "Шахтера". Срок аренды - один сезон.
В 2023 году Став Лемкин перешел в донецкий "Шахтер" из тель-авивского "Апоэля".
В прошлом сезоне он сыграл за украинский клуб 4 матча.
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