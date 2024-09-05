Лига наций. Матч Бельгия - Израиль обслужат сербские арбитры
время публикации: 05 сентября 2024 г., 12:12 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 12:12
Завтра, 6 сентября, в Дебрецене, Венгрия, состоится матч Лиги наций Бельгия - Израиль. Начало игры в 21:45 по израильскому времени.
Обслуживать матч будет сербская бригада судей во главе с Срданом Йовановичем.
Помощники главного арбитра Урош Стойкович и Милан Михайлович.
Резервный арбитр Деян Трифкович.
Федерация футбола Бельгии приняла решение провести матч на нейтральном поле по соображениям безопасности.
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