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Лига наций. Матч Бельгия - Израиль обслужат сербские арбитры

время публикации: 05 сентября 2024 г., 12:12 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 12:12
Обслуживать матч будет сербская бригада судей во главе с Срданом Йовановичем
AP Photo/Armando Franca

Завтра, 6 сентября, в Дебрецене, Венгрия, состоится матч Лиги наций Бельгия - Израиль. Начало игры в 21:45 по израильскому времени.

Обслуживать матч будет сербская бригада судей во главе с Срданом Йовановичем.

Помощники главного арбитра Урош Стойкович и Милан Михайлович.

Резервный арбитр Деян Трифкович.

Федерация футбола Бельгии приняла решение провести матч на нейтральном поле по соображениям безопасности.

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