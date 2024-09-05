Лига наций. Матч Бельгия - Израиль обслужат сербские арбитры

Завтра, 6 сентября, в Дебрецене, Венгрия, состоится матч Лиги наций Бельгия - Израиль. Начало игры в 21:45 по израильскому времени.

Обслуживать матч будет сербская бригада судей во главе с Срданом Йовановичем.

Помощники главного арбитра Урош Стойкович и Милан Михайлович.

Резервный арбитр Деян Трифкович.

Федерация футбола Бельгии приняла решение провести матч на нейтральном поле по соображениям безопасности.