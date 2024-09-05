Отборочный матч юношеского чемпионата Европы по футболу. Немцы разгромили сборную Израиля

В матче отборочного турнира юношеского чемпионата Европы по футболу (игроки до 21 года) немцы разгромили сборную Израиля 5:1.

Финальная часть турнира пройдет в 2025 году в Словакии.

Немцы лидируют в группе D (6 побед и 1 ничья).

Израильтяне утратили шансы на участие в чемпионате - 6 поражений.

Матч проходил в Дьере, Венгрия.

По 2 гола в ворота Нива Элиаси (Апоэль, Беэр-шева) забили Карим-Давид Адейеми (Боруссия, Дортмунд) и Николо Тресольди (Ганновер). Один - вышедший на замену Ансгар Кнауфф (Айнтрахт, Франкфурт).

Гол престижа забил Нив Йегошуа (Маккаби, Петах-Тиква).