Отборочный матч юношеского чемпионата Европы по футболу. Немцы разгромили сборную Израиля
время публикации: 05 сентября 2024 г., 13:11 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 13:11
В матче отборочного турнира юношеского чемпионата Европы по футболу (игроки до 21 года) немцы разгромили сборную Израиля 5:1.
Финальная часть турнира пройдет в 2025 году в Словакии.
Немцы лидируют в группе D (6 побед и 1 ничья).
Израильтяне утратили шансы на участие в чемпионате - 6 поражений.
Матч проходил в Дьере, Венгрия.
По 2 гола в ворота Нива Элиаси (Апоэль, Беэр-шева) забили Карим-Давид Адейеми (Боруссия, Дортмунд) и Николо Тресольди (Ганновер). Один - вышедший на замену Ансгар Кнауфф (Айнтрахт, Франкфурт).
Гол престижа забил Нив Йегошуа (Маккаби, Петах-Тиква).
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