Футбол. Женская Лига чемпионов. "Кирьят Гат" проиграл ПАОКу

В первом туре квалификации женской Лиги чемпионов "Кирьят-Гат" проиграл в дополнительное время ПАОКу (Салоники) 1:2.

Матч проходил в Щецине, Польша.

На 47-й минуте Маркелла Димитра Коскериду вывела гречанок вперед 1:0.

На 80-й минуте Паштилья реализовала пенальти 1:1 и перевела матч в овертайм.

На 111-й минуте победный гол забила Аса Эмили Хеймваль.