Футбол. Женская Лига чемпионов. "Кирьят Гат" проиграл ПАОКу
время публикации: 04 сентября 2024 г., 21:27 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 21:27
В первом туре квалификации женской Лиги чемпионов "Кирьят-Гат" проиграл в дополнительное время ПАОКу (Салоники) 1:2.
Матч проходил в Щецине, Польша.
На 47-й минуте Маркелла Димитра Коскериду вывела гречанок вперед 1:0.
На 80-й минуте Паштилья реализовала пенальти 1:1 и перевела матч в овертайм.
На 111-й минуте победный гол забила Аса Эмили Хеймваль.
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