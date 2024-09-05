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Медальный зачет паралимпиады. Лидируют китайцы. Сборная Израиля на 23-м месте

время публикации: 05 сентября 2024 г., 23:00 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 23:00
Медальный зачет паралимпиады. Лидируют китайцы. Сборная Израиля на 23-м месте
AP Photo/Aurelien Morissard

В медальном зачете Парижской паралимпиады уверенно лидирует сборная Китая, завоевавшая 73 золотых, 55 серебряных и 37 бронзовых медалей.

На втором месте британцы (35 + 28 + 19), на третьем - американцы (27 + 33 + 17).

Сборная Украины поднялась на 7-е место (15 + 20 + 26).

Сборная Израиля занимает 23-е место (4 + 2 + 2).

Сегодня израильские спортсмены завоевали серебряную (женская сборная по голболу) и бронзовую (Гай Сасон, теннис на колясках) медали.

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