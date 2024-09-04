Медальный зачет паралимпиады. Лидируют китайцы. Сборная Израиля на 20-м месте
время публикации: 04 сентября 2024 г., 21:57 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 22:03
В медальном зачете Парижской паралимпиады уверенно лидирует сборная Китая, завоевавшая 60 золотых, 44 серебряных и 27 бронзовых медали.
На втором месте британцы (33 + 25 + 16), на третьем - американцы (25 + 25 + 11).
Сборная Украины на восьмом месте (12 + 18 + 21).
Сборная Израиля на двадцатом месте (4 + 1 + 2).
Все медали завоевали представители 78 сборных.
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