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Медальный зачет паралимпиады. Лидируют китайцы. Сборная Израиля на 20-м месте

время публикации: 04 сентября 2024 г., 21:57 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 22:03
Медальный зачет паралимпиады. Лидируют китайцы. Сборная Израиля на 20-м месте
AP Photo/Aurelien Morissard

В медальном зачете Парижской паралимпиады уверенно лидирует сборная Китая, завоевавшая 60 золотых, 44 серебряных и 27 бронзовых медали.

На втором месте британцы (33 + 25 + 16), на третьем - американцы (25 + 25 + 11).

Сборная Украины на восьмом месте (12 + 18 + 21).

Сборная Израиля на двадцатом месте (4 + 1 + 2).

Все медали завоевали представители 78 сборных.

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