Паралимпиада. Голбол. Израильтянки завоевали серебряные медали

Победителем женского турнира по голболу Парижской олимпиады стала сборная Турции.

В финале турчанки победили сборную Израиля 8:3. Счет первого тайма 7:2.

Это первая медаль сборной Израиля по голболу на паралимпиаде начиная с 1988 года.

Все голы в ворота сборной Турции забила Лихи Бен Давид.

Бронзовые медали завоевала сборная Китая, победившая бразильянок 6:0.