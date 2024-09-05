Паралимпиада. Голбол. Израильтянки завоевали серебряные медали
время публикации: 05 сентября 2024 г., 19:45 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 19:51
Победителем женского турнира по голболу Парижской олимпиады стала сборная Турции.
В финале турчанки победили сборную Израиля 8:3. Счет первого тайма 7:2.
Это первая медаль сборной Израиля по голболу на паралимпиаде начиная с 1988 года.
Все голы в ворота сборной Турции забила Лихи Бен Давид.
Бронзовые медали завоевала сборная Китая, победившая бразильянок 6:0.
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