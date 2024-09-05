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Спорт

Паралимпиада. Голбол. Израильтянки завоевали серебряные медали

время публикации: 05 сентября 2024 г., 19:45 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 19:51
Паралимпиада. Голбол. Израильтянки завоевали серебряные медали
AP Photo/Thomas Padilla

Победителем женского турнира по голболу Парижской олимпиады стала сборная Турции.

В финале турчанки победили сборную Израиля 8:3. Счет первого тайма 7:2.

Это первая медаль сборной Израиля по голболу на паралимпиаде начиная с 1988 года.

Все голы в ворота сборной Турции забила Лихи Бен Давид.

Бронзовые медали завоевала сборная Китая, победившая бразильянок 6:0.

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