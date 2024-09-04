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Спорт

Паралимпиада. Голбол. Израильтянки вышли в финал

время публикации: 04 сентября 2024 г., 17:46 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 17:46
Паралимпиада. Голбол. Израильтянки вышли в финал
AP Photo/Thomas Padilla

Женская сборная Израиля по голболу вышла в финал Парижской паралимпиады. В полуфинале израильтянки победили сборную Китая 2:1.

В матче группового этапа китаянки победили сборную Израиля 6:1.

Голы забили Лихи Бен Давид и Эльхам Махамид-Рузин.

Второй финалист определится в матче Бразилия - Турция.

Женская сборная Израиля по голболу впервые вышла в финал паралимпиады.

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