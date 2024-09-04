Паралимпиада. Голбол. Израильтянки вышли в финал
время публикации: 04 сентября 2024 г., 17:46 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 17:46
Женская сборная Израиля по голболу вышла в финал Парижской паралимпиады. В полуфинале израильтянки победили сборную Китая 2:1.
В матче группового этапа китаянки победили сборную Израиля 6:1.
Голы забили Лихи Бен Давид и Эльхам Махамид-Рузин.
Второй финалист определится в матче Бразилия - Турция.
Женская сборная Израиля по голболу впервые вышла в финал паралимпиады.
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