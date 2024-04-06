"Реал" проиграл. "Анадолу Эфес" помог "Маккаби". Результаты матчей Евролиги

Завершился тридцать третий (предпоследний) тур регулярного чемпионата Евролиги. Определились 9 из 10 участников плэй-офф (первые шесть выходят в четвертьфиналы напрямую).

"Маккаби" в последнем туре будет вести борьбу с "Фенербахче" за шестое место.

За десятое место в последнем туре будут вести борьбу "Анадолу Эфес" (16побед), "Милан" "Партизан" (по 15).

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 80:82

Бавария (Мюнхен, Германия) - Панатинаикос (Афины, Греция) 75:82

Милан (Италия) - Виртус (Болонья, Италия) 90:75

Реал (Мадрид, Испания) - Баскония (Витория, Испания) 91:95

Победив лидера, "Баскония" вышла в плэй-офф.