Чемпионат Бельгии. Две голевые передачи нападающего сборной Израиля
время публикации: 06 апреля 2025 г., 12:36 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 12:36
Во втором туре верхнего плэй-офф чемпионата Бельгии "Унион" (Сен-Жилуаз) разгромил в гостях "Гент" 3:0.
Нападающий сборной Израиля Анан Халайли сделал две голевые передачи.
Израильский полузащитник Омри Гандельман остался у "Гента" в запасе.
На 31-й минуте Халайли прорвался по флангу и прострелил. Бывший полузащитник "Андерлехта" и "Генка" Ануар Айт Эль-Хадж открыл счет 0:1. Через 2 минуты следует длинный навес в штрафную. Халайли сбросил мяч в центр. Франьо Иванович сходу пробил в ближнюю "девятку" 0:2.
На 39-й минуте отличился Промис давид, недавно выступавший в чемпионатах Мальты и Эстонии.
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