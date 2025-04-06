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Спорт

"Барселона" не смогла обыграть "Бетис". Результаты матчей чемпионата Испании

Футбол
Сенсации
время публикации: 06 апреля 2025 г., 12:00 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 12:06
"Барселона" не смогла обыграть "Бетис". Результаты матчей чемпионата Испании
AP Photo/Joan Monfort

Состоялись матчи тридцатого тура чемпионата Испании. "Барселона" не смогла обыграть "Бетис" 1:1.

Жирона - Алавес 0:1

"Жирона" - главная сенсация Примеро прошлого сезона не побеждает уже в 8 матчах чемпионата.

"Алавес" выбрался из зоны вылета.

Майорка - Сельта (Виго) 1:2

На 53-й минуте островитяне вели в счете.

Барселона - Бетис (Севилья) 1:1

"Бетис" в этом сезоне дважды сыграл вничью с "Барселоной".

Каталонцы владели огромным преимуществом (74% владения мячом, 13:6 по ударам, 5:2 по точным ударам, 9:6 по угловым).

На 7-й минуте Гави вышел один на один и пробил в дальний нижний угол 1:0.

На 17-й минуте после подачи углового арендованный у "Наполи" Натан сравнял счет 1:1.

Хозяева создали множество опасных моментов, но блестяще играл Адриан.

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