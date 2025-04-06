"Барселона" не смогла обыграть "Бетис". Результаты матчей чемпионата Испании
время публикации: 06 апреля 2025 г., 12:00 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 12:06
Состоялись матчи тридцатого тура чемпионата Испании. "Барселона" не смогла обыграть "Бетис" 1:1.
Жирона - Алавес 0:1
"Жирона" - главная сенсация Примеро прошлого сезона не побеждает уже в 8 матчах чемпионата.
"Алавес" выбрался из зоны вылета.
Майорка - Сельта (Виго) 1:2
На 53-й минуте островитяне вели в счете.
Барселона - Бетис (Севилья) 1:1
"Бетис" в этом сезоне дважды сыграл вничью с "Барселоной".
Каталонцы владели огромным преимуществом (74% владения мячом, 13:6 по ударам, 5:2 по точным ударам, 9:6 по угловым).
На 7-й минуте Гави вышел один на один и пробил в дальний нижний угол 1:0.
На 17-й минуте после подачи углового арендованный у "Наполи" Натан сравнял счет 1:1.
Хозяева создали множество опасных моментов, но блестяще играл Адриан.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 апреля 2025