Дзюдо. Израильтянин завоевал серебряную медаль в Познани

В Познани, Польша, проходит этап Юниорского Европейского кубка по дзюдо. Израильтянин Ицхак Ашпиз (весовая категория до 60 кг) завоевал серебряную медаль.

В финале он проиграл азербайджанцу Фариду Гараеву.

В этой же веслвлй категории Мааян Навон занял пятое место, Бен Тамари - седьмое.

Седьмые места заняли израильтяне Зив Шерер, Галь Клода, Том Булочинич.