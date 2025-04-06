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Дзюдо. Израильтянин завоевал серебряную медаль в Познани

Дзюдо
время публикации: 06 апреля 2025 г., 07:55 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 08:08
Дзюдо. Израильтянин завоевал серебряную медаль в Познани
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Познани, Польша, проходит этап Юниорского Европейского кубка по дзюдо. Израильтянин Ицхак Ашпиз (весовая категория до 60 кг) завоевал серебряную медаль.

В финале он проиграл азербайджанцу Фариду Гараеву.

В этой же веслвлй категории Мааян Навон занял пятое место, Бен Тамари - седьмое.

Седьмые места заняли израильтяне Зив Шерер, Галь Клода, Том Булочинич.

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