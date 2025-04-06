Дзюдо. Израильтянин завоевал серебряную медаль в Познани
время публикации: 06 апреля 2025 г., 07:55 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 08:08
В Познани, Польша, проходит этап Юниорского Европейского кубка по дзюдо. Израильтянин Ицхак Ашпиз (весовая категория до 60 кг) завоевал серебряную медаль.
В финале он проиграл азербайджанцу Фариду Гараеву.
В этой же веслвлй категории Мааян Навон занял пятое место, Бен Тамари - седьмое.
Седьмые места заняли израильтяне Зив Шерер, Галь Клода, Том Булочинич.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 апреля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 апреля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 марта 2025