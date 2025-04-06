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Тель-авивский "Маккаби" разгромил одноклубников из Нетании и лидирует

Футбол
время публикации: 06 апреля 2025 г., 10:11 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 10:17
Тель-авивский "Маккаби" разгромил одноклубников из Нетании и лидирует
AP Photo/Adam Hunger

В матче третьего тура верхнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу тель-авивский "Маккаби" разгромил одноклубников из Нетании 4:1.

"Желтые" одержали пятую победу подряд и лидируют, на 5 очков опережая "Апоэль" (Беэр-Шева) и на 15 - хайфский "Маккаби".

"Маккаби" (Тель-Авив): Слуга, Шломо, Стойич, Асанте (46, Нахмиас), Рой Ревиво, Дор Перец, Каниховски (76, Идо Шахар), Давида (76, Мадмон), Сиссохо (65, ван Оверим), Заави (65, Дор Турджеман), Уэсли Патати.

"Маккаби" (Нетания): Нирон, Джетей, Амит Коэн, Саде, Бен Шабат, Стойоанов (72, Канарик), Маор Леви (80, Халаф), Эрберто Тавареш, Варгас (80, Бар Коэн), Билу (67, Атлан), Даппа (80, Бикель).

Лучшим игроком матча стал Эран Заави, который может продлить контракт с "Маккаби" еще на один сезон.

На 13-й минуте хозяева вели в счете 2:0. Две результативные передачи сделал Дор Перец. Отличились Ошер Давида и Эран Заави.

На 22-й минуте Итай Бен Шабат сокрвтил отставание.

На 33-й минуте Заави оформил дубль.

На 69-й минуте Дор Турджеман реализовал пенальти. Это его 13-й гол в чемпионате в этом сезоне.

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