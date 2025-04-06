Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Состоялись матчи третьего тура нижнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу. Лидируют столичный "Апоэль" и "Ирони" (Кирьят-Шмона), набравшие по 37 очков.

Маккаби Бней Райна - Маккаби (Петах-Тиква) 0:2

Команда из Петах-Тиквы одержала вторую победу подряд.

Уже на 8-й минуте счет был 2:0. На третьей минуте счет открыл Уилсон Харрис(9 января перешел из "Луисвилля"). Через 5 минут Виталий Дамашкан реализовал пенальти.

Апоэль (Иерусалим) - Ирони (Кирьят-Шмона) 2:0

На 25-й минуте Илай Мадмон открыл счет 1:0.

Через 5 минут гости остались в меньшинстве. Удален Дуду Твито.

На 76-й минуте отличился вышедший на замену Оэд Альмагор.