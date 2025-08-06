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Умер бывший капитан "Порту" Жорже Кошта

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 06 августа 2025 г., 06:37 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 06:37
Умер бывший капитан "Порту" Жорже Кошта
AP Photo/Paulo Duarte, File

5 августа на 54-м году жизни в больнице Сан-Жуан от сердечного приступа умер Жорже Кошта, сообщает официальный сайт "Порту".

Защитник был легендой и капитаном этого клуба.

Жорже Кошта выступал за "Порту" в 1988-2005 годах. Победитель Лиги чемпионов 2004 года, обладатель Кубка УЕФА 2003 года, обладатель Межконтинентального кубка 2004 года, 8-кратный чемпион Португалии, пятикратный обладатель Кубка Португалии.

В составе "Стандарда" Жорже Кошта серебряный призер чемпионата Бельгии 2006 года.

Он - победитель молодежного чемпионата мира 1991 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2000 года, участник чемпионата мира 2002 года.

Жорже Кошта работал тренером в Португалии, Румынии, Франции, Индии, Тунисе, на Кипре. В 2014-16 годах он тренировал сборную Габона.

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